تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو در سومین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی مغلوب میزبان شد و به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله حذفی شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی مردان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی با حضور ۳۰ تیم در هشت گروه مقدماتی از ۲۹ شهریور به میزبانی آیچی‑ناگویا ژاپن آغاز شده است و تا ۱۱ مهرماه ادامه دارد.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران دو (ابوالفضل خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف ژاپن (کوروساوا / میزوماچی) میزبان مسابقات رفت.

ملی‌پوشان ایران در این مسابقه دو بر یک و با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۷، ۱۹ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۲ نتیجه را واگذار کردند تا به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله حذفی و یک هشتم نهایی شوند. خاکی زاده و قلعه نوی در دو بازی قبلی خود موفق به شکست مالدیو و بنگلادش شده بودند.

تیم ملی والیبال یک ایران (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) نیز که در گروه F با تیم‌های تایلند، عمان و تیمور شرقی هم‌گروه است، از ساعت ۸:۳۰ دقیقه روز شنبه چهارم مهر در سومین و آخرین مسابقه خود در مرحله مقدماتی به مصاف تایلند (نتیتورن / واچیراویت) می‌روند که نبرد صدرنشینی در جدول است.