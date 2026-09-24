به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حمیدرضا مقصودلو رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ترکمن اعلام کرد:یک بهله پرنده شکاری قرقی که از سوی یکی از دوستداران و حامیان محیط زیست به این اداره تحویل داده شده بود، بعد از تیمار داری و عملیات بیومتریک در زیستگاه این پرنده رهاسازی شد.

مقصودلو از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه خبر یا تخلف زیست محیطی به ویژه شکار و صید جهت جلوگیری و برخورد با افراد سودجو و فرصت طلب موارد را سریعا به شماره تلفن گویا ۱۵۴۰ محیط زیست یا مامورین اجرایی این اداره که در آماده باش کامل به سر می‌برند اطلاع دهند تا اقدامات قانونی انجام گیرد.