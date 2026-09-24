به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حاجیه خانم طاهره سرباز، مادر ۸شهید جنگ رمضان در واکنش به تهدیدهای ترامپ در سخنرانی سازمان ملل گفت: جواب این اهانت ها توسط رئیس جمهور کشورمان با اقتدار کامل داده شد و امیدواریم به زودی شاهد نابودی آمریکا و اسرائیل جنایتکار باشیم تا کل دنیا از شر آنها راحت شود.

مادر شهیدان رستمی در ادامه افزود: ملت مبعوث شده ی ما برای این دنیای پر از ظلم ، به عنوان مردمی نمونه برگزیده شده اند و در کنار نیروهای مسلح ، به خوبی به وظایف خود عمل کرده اند.

وی همچنین افزود: مسئولان ما باید تلاش کنند که قدمی از مردم عقب نمانند و در مسیر اداره ی کشور به شعارهای آنها توجه کنند

مادر شهید مهدی رستمی در پایان گفت : در طول تاریخ مردم هیچ کشوری مانند کشور ما در کنار رهبر خود نمانده اند و امیدواریم دعای خیر شهدا بدرقه ی راه ما باشد.