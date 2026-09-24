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دویست و هفتمین اجتماع شبانه مردم شهر مبارکه با حضور حاجیه خانم طاهره سرباز مادر ۸شهید جنگ تحمیلی سوم در میدان انقلاب این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حاجیه خانم طاهره سرباز، مادر ۸شهید جنگ رمضان در واکنش به تهدیدهای ترامپ در سخنرانی سازمان ملل گفت: جواب این اهانت ها توسط رئیس جمهور کشورمان با اقتدار کامل داده شد و امیدواریم به زودی شاهد نابودی آمریکا و اسرائیل جنایتکار باشیم تا کل دنیا از شر آنها راحت شود.
مادر شهیدان رستمی در ادامه افزود: ملت مبعوث شده ی ما برای این دنیای پر از ظلم ، به عنوان مردمی نمونه برگزیده شده اند و در کنار نیروهای مسلح ، به خوبی به وظایف خود عمل کرده اند.
وی همچنین افزود: مسئولان ما باید تلاش کنند که قدمی از مردم عقب نمانند و در مسیر اداره ی کشور به شعارهای آنها توجه کنند
مادر شهید مهدی رستمی در پایان گفت : در طول تاریخ مردم هیچ کشوری مانند کشور ما در کنار رهبر خود نمانده اند و امیدواریم دعای خیر شهدا بدرقه ی راه ما باشد.