به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، نخستین همایش همکاری‌های کشاورزی ایران و ازبکستان با تمرکز بر تبادل فناوری و تجربیات شرکت‌های ایرانی برگزار شد. در این نشست، ازبکستان از ظرفیت‌های علمی و فناوری‌های کشاورزی ایران استقبال کرد.

نتیجه این همایش با امضای هفت سند همکاری‌های کشاورزی به کار خود پایان داد.

وزیران کشاورزی دو کشور هم نمایندگان خود را برای پیگیری اجرای اسناد امضا شده معرفی کردند.