به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان گراش گفت: به همت خیرین و تلاش داوطلبان هلال احمر ، ۲۰۰ بسته آموزشی در قالب طرح «ارمغان مهر» برای دانش‌آموزان نیازمند و کم‌برخوردار این شهرستان جمع‌آوری و توزیع شد.

محمد شکاری افزود: ارزش مجموع این بسته‌های آموزشی ۲ میلیارد ریال بود که در اختیار دانش‌آموزان کم برخوردار در گراش قرار گرفت.

او در پایان بیان کرد: اجرای این طرح با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و کمک به تامین نیاز‌های آموزشی آنها در آستانه سال تحصیلی جدید انجام شد.