به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رزمایش ۱۰۰ هزار نفری جانفدایان خوزستان، امروز پنجشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح در اهواز واقع در کیانپارس، جاده ساحلی غربی، پارکینگ شماره ۳، روبه‌روی خیابان نهم آغاز شده است.

این رزمایش با شعار «همه می‌آییم» و با حضور نماینده ولی فقیه در خوزستان ، استاندار خوزستان ، نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و فرماندهان نظامی و انتظامی و جهادگران خوزستان در حال اجراست.