به مناسبت هفته دفاع مقدس، گلزار شهدای گمنام جبلالنور بوستان کوهسنگی مشهد با حضور فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح خراسان رضوی، رزمندگان و جمعی از مردم مشهد غبارروبی و عطرافشانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم، زائران ضمن گلباران مزارهای نورانی شهدای گمنام و قرائت فاتحه، بار دیگر با آرمانهای امام خمینی (ره)، رهبر شهید و شهدای انقلاب و دفاع مقدس تجدید میثاق کردند.
گلزار شهدای جبلالنور بوستان کوهسنگی مشهد که همهروزه پذیرای خیل عظیمی از زائران و مجاوران امام رضا (ع) است، پیکرهای مطهر هشت شهید گمنام دفاع مقدس را در خود جای داده است.