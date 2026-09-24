همزمان با هفته دفاع مقدس

غبارروبی مزار گلزار شهدای گمنام کوه‌سنگی مشهد

به مناسبت هفته دفاع مقدس، گلزار شهدای گمنام جبل‌النور بوستان کوه‌سنگی مشهد با حضور فرماندهان و کارکنان نیرو‌های مسلح خراسان رضوی، رزمندگان و جمعی از مردم مشهد غبارروبی و عطرافشانی شد.