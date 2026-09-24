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نتیجه بررسی ردپای خرس در منطقه آیین قرین شهرضا اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در شهرضا با اشاره به مشاهدهشدن ردپایی منسوب به خرس در منطقه آیین قرین شهرضا گفت: بعد از انتشار فیلمی درباره ردپای خرس در این منطقه، تیمی از محیطزیست به منطقه اعزام و موضوع را بررسی کردند.
منصور شیشهفروش افزود: این ردپا در ۳۰ کیلومتری بالای روستای هونجان در زیستگاه طبیعی خرس شناسایی شده؛ بنابراین این خرس در زیستگاه طبیعیاش در محدوده سمیرم بوده است.
وی گفت:این موضوع جای نگرانی برای ساکنان این منطقه ندارد و محیط طبیعی خود خرس بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: سالهای گذشته هم خرس در این منطقه تردد داشته و کسانی که برای چیدن گیاهان دارویی رفته بودند، این ردپا را مشاهده کردند.
وی گفت: مردم با مشاهده حیوانات وحشی مانند خرس در مناطق کشاورزی و باغات به محیطزیست و منابع طبیعی اطلاع دهند.
انتشار فیلمی مبنی بر مشاهده ردپای خرس در منطقه آیین قرین روستای هونجان شهرضا موجب شد که تیمی از محیط زیست به منطقه بروند و موضوع را بررسی کنند.