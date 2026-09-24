به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در شهرضا با اشاره به مشاهده‌شدن ردپایی منسوب به خرس در منطقه آیین قرین شهرضا گفت: بعد از انتشار فیلمی درباره ردپای خرس در این منطقه، تیمی از محیط‌زیست به منطقه اعزام و موضوع را بررسی کردند.

منصور شیشه‌فروش افزود: این ردپا در ۳۰ کیلومتری بالای روستای هونجان در زیستگاه طبیعی خرس شناسایی شده؛ بنابراین این خرس در زیستگاه طبیعی‌اش در محدوده سمیرم بوده است.

وی گفت:این موضوع جای نگرانی برای ساکنان این منطقه ندارد و محیط طبیعی خود خرس بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: سال‌های گذشته هم خرس در این منطقه تردد داشته و کسانی که برای چیدن گیاهان دارویی رفته بودند، این ردپا را مشاهده کردند.

وی گفت: مردم با مشاهده حیوانات وحشی مانند خرس در مناطق کشاورزی و باغات به محیط‌زیست و منابع طبیعی اطلاع دهند.

انتشار فیلمی مبنی بر مشاهده ردپای خرس در منطقه آیین قرین روستای هونجان شهرضا موجب شد که تیمی از محیط زیست به منطقه بروند و موضوع را بررسی کنند.