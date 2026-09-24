عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سخنرانی رئیس‌جمهور در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل را «بسیار عالی» ارزیابی کرد و گفت این سخنرانی با تکیه بر منطق و جایگاه ملت ایران، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین بروجردی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور از موضع اقتدار، شأن ملت بزرگ ایران و جایگاه ریاست‌جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و به همین دلیل سخنانش در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای داشت. آغاز سخنان رئیس‌جمهور با دفاع از حق امام شهید، تحسین‌برانگیز بود. او همچنین به شهدای ملت ایران، به‌ویژه کودکان معصوم میناب، و ابعاد حملات علیه ایران پرداخت و مواضع کشور را به‌خوبی تبیین کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سخنان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس‌جمهور آمریکا در سازمان ملل گفت: مقایسه سخنان رئیس‌جمهور ایران با اظهارات آنان، مقایسه‌ای معنادار است. جامعه جهانی سخنان را می‌شنود و ارزیابی می‌کند؛ ادبیات مبتنی بر زورگویی و ادعا‌های بی‌پایه مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. کسانی که خود حامی تروریسم هستند، ایران را به تروریسم متهم می‌کنند؛ در حالی که رئیس‌جمهور با صراحت گفت ملت ایران تروریست نیست و دفاع مشروع خود را بر اساس قوانین و هنجار‌های بین‌المللی انجام داده است.

وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، ادعای تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای را «دروغی آشکار» خواند و گفت: ایران در چارچوب تعهدات خود در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به‌دنبال ساخت بمب اتمی نیست. این موضوع پشتوانه فتوای دینی نیز دارد و اساساً در ساختار امنیت ملی ایران جایگاهی ندارد.

بروجردی با اشاره به کاربرد‌های صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و دارو افزود: انحصارطلبی در زمینه علم و دانش، به‌ویژه در قرن بیست‌ویکم، پذیرفتنی نیست و ملت ایران زیر بار چنین فشار‌هایی نمی‌رود. دانش هسته‌ای ایران حاصل تلاش دانشمندان کشور است؛ دانشمندانی که شماری از آنان به شهادت رسیدند. ایران به این دانش دست یافته و تلاش برای از بین بردن آن با حمله به تأسیسات، نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ چراکه این دانش در اختیار دانشمندان ایرانی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سخنرانی رئیس‌جمهور را مبتنی بر استدلال و منطق دانست و گفت: این سخنان هم افکار عمومی جهان و هم ملت ایران را تحت تأثیر قرار داد و اقتدار نظام را به نمایش گذاشت. ایران توانسته است بر سیاست‌های زورگویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی غلبه کند و سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر پایه «بازدارندگی» استوار است. سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل، بر افکار عمومی داخلی و بین‌المللی تاثیر گذار بود.

بروجردی با اشاره به بازتاب‌های سخنرانی رئیس‌جمهور در میان مردم، اظهار داشت: «می‌توان گفت ملت ما به عنوان یک ملت مطلع، هوشمند و آگاه، به خوبی فراز‌های سخنرانی و اقتدار موجود در آن را درک کرده‌اند. این سخنان نه تنها در داخل، بلکه در افکار عمومی جهان نیز تأثیرگذار خواهد بود. دفاع از حق فلسطین نیز در این تریبون بین‌المللی بسیار ارزشمند بود. جمهوری اسلامی ایران فراتر از منافع ملی خود، از مسائل مهم امت اسلامی و مسئله اصلی فلسطین که همواره مورد تأکید رهبری و امام شهید بوده است، جانانه دفاع می‌کند.»

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به هشدار‌های مطرح شده در سطح منطقه و موضوع تحریم‌ها، بر اهمیت مدیریت تنگه هرمز تأکید کرد و گفت: «ما با مدیریت تنگه هرمز، با این پیام مشخص اعلام کردیم که قرار نیست آمریکا با سیاست زورگویی، تحریم یا محاصره دریایی، هر طور که می‌خواهد عمل کند. همان‌طور که اگر نفت ما صادر نشود، نفت هیچ کشوری نیز صادر نخواهد شد، مدیریت این آبراه حیاتی نیز بخشی از اقتدار ماست. ما در این جنگ‌ها بر دو قدرت اتمی جهان (آمریکا و رژیم صهیونیستی) پیروز شدیم. در دنیای امروز، هر طرف در جنگ، حیطه اقتدار راهبردی خود را گسترش می‌دهد و ما نیز با کنترل تنگه هرمز، اجازه نمی‌دهیم این آبراه برای تقویت پایگاه‌های نظامی آنها علیه ما استفاده شود.»

بروجردی در پایان، بر تغییر رویکرد دفاعی ایران تأکید کرد و گفت: «دوران سیاست‌های زورگویانه گذشته به پایان رسیده است. ما بر اساس تجربیات جنگ‌های تحمیلی، یک سیاست راهبردی جدید دفاعی تعریف کرده‌ایم که قطعاً “بازدارندگی” محور اصلی و اساسی آن خواهد بود. ما امروز با اقتدار در برابر این سیاست‌ها ایستاده‌ایم و در آینده نیز خواهیم ایستاد.»