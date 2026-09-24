استاندار آذربایجان‌غربی بر استفاده از ظرفیت خیرین، فعالان اقتصادی و مردم برای حمایت از برنامه‌های عتبات عالیات و اربعین تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی بر استفاده از ظرفیت خیرین، فعالان اقتصادی و مردم برای حمایت از برنامه‌های عتبات عالیات و اربعین تأکید کرد.

رضا رحمانی در جلسه هیئت امنای توسعه و بازسازی عتبات عالیات با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به روحیه نیکوکاری و آمادگی مردم استان برای مشارکت در این حوزه، گفت: علاوه بر حمایت‌های دولتی برای راه‌اندازی موکب‌ها و اجرای برنامه‌های اربعین، مردم آذربایجان‌غربی با نیت خیر و عشق به اهل‌بیت (ع) همواره پای کار هستند و باید از این ظرفیت بیش از گذشته استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح برخی رویه‌ها و فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم تأکید کرده و افزود: ظرفیت خیرین، فعالان اقتصادی و شهروندان استان باید برای خدمت به اهل‌بیت (ع) به شکل مناسب هدایت و به‌کار گرفته شود.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به تجربه موفق طرح نشان‌دار کردن مالیات، خاطرنشان کرد: این تجربه نشان داد مردم و فعالان اقتصادی علاقه‌مند به مشارکت در طرح‌های مختلف هستند و باید فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی هدفمند برای جلب و هدایت مشارکت‌های مردمی و خیرین با جدیت دنبال شود.