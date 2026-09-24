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نوسازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی بافت فرسوده و کاهش ۲۰ درصدی سطح بافتهای هدف بازآفرینی در کشور هدفگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، نوسازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی بافت فرسوده و کاهش ۲۰ درصدی سطح بافتهای هدف بازآفرینی در کشور هدفگذاری شده است.
یدالله آقایی، معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران شامگاه امروز در جریان سفر به شهر زنجان و بازدید از طرحها و پروژههای بازآفرینی شهری افزود: محور داوودی دلجویی از جمله پروژههای مهم بازگشایی و مولدسازی در شهر زنجان است که روند اجرای آن مطلوب ارزیابی میشود.
معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: در جریان این بازدید، موضوعات مختلف مرتبط با پروژه از نزدیک بررسی و درباره روند تکمیل و نهاییشدن آن گفتوگو شد و امیدواریم با استمرار اقدامات انجامشده، این پروژه به سرانجام برسد.
وی یکی از محورهای مهم این سفر را برنامهریزی میانمدت برای حوزه بازآفرینی عنوان کرد و گفت: برنامه چندسالهای با افق برنامه هفتم پیشرفت، با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان و سایر دستگاههای مرتبط در حال تدوین است.
آقایی افزود: هدف این است که برنامه چهارساله بازآفرینی استان زنجان در سریعترین زمان ممکن تدوین و تصویب شود تا بهعنوان نقشه راه اقدامات بازآفرینی استان مورداستفاده قرار گیرد.
وی گفت: تدوین این برنامه میتواند به هدفمند شدن اعتبارات، افزایش هماهنگی میان دستگاهها و تسریع در اجرای پروژههای نوسازی و بازآفرینی محلات هدف کمک کند.
معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه اجرای محور داوودی دلجویی آثار مثبتی بر روند نوسازی بافت پیرامونی داشته است، گفت: اجرای این پروژه موجب شده روند نوسازی در شریانها و خیابانهای متصل به آن با سرعت بیشتری دنبال شود و این موضوع نشاندهنده تأثیرگذاری پروژههای بازگشایی و بازآفرینی بر ارتقای کیفیت کالبدی محلات است.
آقایی ادامه داد: بر اساس ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم، نوسازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی بافت فرسوده و کاهش ۲۰ درصدی سطح بافتهای هدف بازآفرینی از اهداف کمی تعیین شده است و ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، عملکرد دستگاهها و مجریان فعال در این محلات را پیگیری میکند.
وی ادامه داد: در بازدید از یکی از محلات هدف بازآفرینی شهر زنجان، اقدامات قابلتوجهی در زمینه ارتقای سرانههای خدمات عمومی انجام شده است که توسعه فضای سبز، فضاهای عمومی و خدمات موردنیاز محله از جمله این اقدامات است.
معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به ظرفیتهای موجود در این محله برای اجرای برنامههای نوسازی، تصریح کرد: باتوجهبه اقدامات انجامشده و ظرفیتهای موجود، این محله میتواند بهعنوان یکی از محلات الگو در فرایند بازآفرینی شهری موردتوجه قرار گیرد و حمایتهای ویژهای برای تقویت روند نوسازی آن انجام شود.
وی با اشاره به بازدید از واحدهای آسیبدیده در جریان جنگ تحمیلی اخیر، گفت: یکی از برنامههای این سفر، بازدید از واحدهایی بود که در جریان حملات دشمن دچار آسیب شدهاند.
معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: از روزهای نخست، مشاور مربوطه برای انجام مطالعات و طراحیهای موردنیاز این مجموعه انتخاب شد و طراحیهای لازم انجام شده و در مراحل پایانی قرار دارد.
آقایی اظهار کرد: تلاش میشود بازسازی این مجموعه علاوه بر تأمین نیازهای ساکنان، به الگویی از مقاومت و ایثار مردم شهیدپرور زنجان تبدیل شود.
وی گفت: در این سفر مقرر شد با استفاده از ظرفیت ماده ۵۲ برنامه هفتم و با همکاری دستگاههای مرتبط از جمله بنیاد مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران، اقدامات لازم برای بازگشایی و ساماندهی این مجموعه دنبال شود.