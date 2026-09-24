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رئیس دادگاه عمومی شهرستان صیدون از ورود دستگاه قضا به موضوع آتشسوزی مراتع و جنگلهای ارتفاعات نایاب و جیمه و بازداشت یک نفر در همین راستا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از دادگستری خوزستان، سعید عوضپور بیان داشت: در پی وقوع آتشسوزی در ارتفاعات نایاب و جیمه شهرستان صیدون، دستور اعزام نیروهای اطفای حریق و بررسی علت و عوامل وقوع آتشسوزی را صادر کرد.
وی گفت: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی با همراهی جوامع محلی و گروههای محیطزیستی در محل حاضر شده و پس از ساعتها تلاش، حریق را مهار کردند.
عوضپور اظهار کرد: با توجه به سخت عبور بودن منطقه و وزش شدید باد، عملیات اطفا و خنکسازی نقاط مشتعل با دشواری همراه بود.
رییس دادگاه عمومی شهرستان صیدون ادامه داد: پس از مهار آتش، تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان آغاز شد و در این رابطه یک نفر بازداشت و پس از صدور قرار تامین کیفری متناسب، روانه زندان شد، تحقیقات برای شناسایی سایر عوامل احتمالی همچنان ادامه دارد.
خوزستان ۴.۹ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی ملی دارد که یک میلیون هکتار از این میزان جنگلهای زاگرس است.
در تابستان امسال شاهد وقوع آتشسوزیهایی در عرصه طبیعی مناطق کوهستانی و جنگلی استان بودیم که یک نفر نیز در عملیات مهار آتش جان خود را از دست داد.