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عملیات اجرایی یک واحد تولیدی شیشه خودرو و ساختمان بوکان با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد تومان آغاز میشود. این واحد تولیدی با تولید انواع شیشه خودرو و ساختمان، زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر را فراهم میکند.
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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با حضور استاندار آذربایجانغربی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در شهرستان بوکان، عملیات اجرایی و کلنگزنی واحد تولیدی ایران آینه در این شهرستان از امروز آغاز میشود.
در این مراسم، عملیات اجرایی طرح ایران آیینه با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد که با بهرهبرداری از این طرح، زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر فراهم میشود.
خیرخواه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: در این واحد تولیدی انواع شیشهای خودرو، شیشههای نشکن ساختمانی و انواع آینههای شیشهای تک جهته تخت تولید خواهد شد.
اجرای این طرحها گامی مهم در راستای توسعه زنجیره ارزش، تکمیل فرآیند فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت آذربایجانغربی به شمار میرود و میتواند ظرفیتهای صنعتی شهرستان بوکان را بیش از پیش در مسیر تولید و اشتغال پایدار فعال کند.