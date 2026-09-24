به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان از افزایش نرخ مثبت نمونه‌های آنفلوآنزا نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس آخرین گزارش مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، امسال در نمونه‌های تنفسی مورد بررسی، ۲ درصد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی با علائم شبیه سرماخوردگی از نظر آنفلوآنزا مثبت بوده‌اند که این رقم در سال گذشته حدود یک درصد گزارش شده بود.

پژمان عقدک با بیان اینکه کودکان حدود یک‌سوم از مبتلایان به آنفلوآنزا

را در برگرفته‌اند، ادامه داد: آنفلوآنزا یک عفونت ویروسی حاد در دستگاه تنفسی است، که با شروع ناگهانی تب، سرفه، گلو درد، سردرد، بدن‌درد، ضعف و بی‌حالی شناخته می‌شود.

وی در خصوص تفاوت آنفلوآنزا با دیگر عفونت‌های تنفسی مانند سرماخوردگی یا کرونا نیز افزود: این بیماری در شروع سریع‌تر و ناگهانی است، شدت بدن‌درد و سردرد شدید، خستگی طولانی‌مدت و سرفه‌های خشک و آزار دهنده دارد.

پژمان عقدک در مورد گروه‌های آسیب‌پذیر این بیماری نیز گفت: سالمندان، کودکان خردسال و مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای (قلبی، ریوی و متابولیک مانند دیابت)، در معرض عوارض شدیدتر این بیماری قرار دارند.

وی با بیان اینکه تشخیص قطعی این بیماری تنها بر اساس علائم امکان‌پذیر نیست و گاهی نیاز به آزمایش است، ادامه داد: ذات‌الریه (پنومونی)، تشدید بیماری‌های زمینه‌ای و در موارد شدید، بستری شدن یا مرگ از جمله عوارض احتمالی این بیماری است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هشدار داد: مصرف آنتی‌بیوتیک در درمان آنفلوآنزا هیچ جایگاهی ندارد، چون این بیماری ویروسی است، همچنین دارو‌های ضد ویروس تنها برای گروه‌های پرخطر و تحت نظر پزشک تجویز می‌شود و از مصرف خودسرانه آنها پرهیز شود.

وی ادامه داد: شستشوی مرتب دست‌ها، تهویه مناسب محیط، پرهیز از تماس نزدیک با بیماران، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، رعایت آداب عطسه و سرفه، تغذیه مناسب و واکسیناسیون سالانه از مواردی است به مردم در خصوص پیشگیری از این بیماری توصیه می‌شود.

پژمان عقدک، افراد بالای ۶۵ سال، زنان باردار، کودکان زیر پنج سال، مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای، افرادی با سیستم ایمنی ضعیف (مصرف‌کنندگان دارو‌های سرطان و کورتون طولانی‌مدت) و کادر بهداشت و درمان را در اولویت دریافت واکسن آنفلو آنزا برشمرد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همچنین ادامه داد: واکسن آنفلوآنزا

هنوز توزیع نشده و به مردم هشدار می‌دهیم که به دلیل طی کردن مراحل قانونی ثبت، کنترل کیفیت و رعایت زنجیره سرما، به هیچ عنوان از منابع غیررسمی واکسن خریداری نکنید.