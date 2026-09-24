به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن هرمزی در جلسه رصد و پایش ترافیکی اول مهر تهران افزود: حدود ۴۰ درصد از عوامل مؤثر در ترافیک به نقص فنی خودرو‌ها مربوط می‌شود و لازم است هم شهروندان نسبت به رفع نواقص فنی خودرو‌های خود اقدام کنند و هم امداد خودرو‌ها در این زمینه نقش مؤثرتری ایفا کنند.

هرمزی با تاکید بر اینکه شهروندان برای مدیریت ترافیک، استفاده بیشتری از حمل‌ونقل عمومی داشته باشند، گفت: در حال حاضر ۸۳ درصد ناوگان اتوبوسرانی و یک‌سوم تاکسی‌های فعال تهران نوسازی شده‌اند و توسعه مترو نیز در حال انجام است.

وی افزود: ان‌شاءالله تست گرم ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در هفته آینده آغاز خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم این ایستگاه در آبان‌ماه به بهره‌برداری برسد تا جمعیت گسترده‌ای از شهروندان در شهرری بتوانند از این ایستگاه مترو استفاده کنند.

در این نشست، همچنین یحیی صادقی جهانی، معاون امور زیرساخت و بهره‌برداری اداره‌کل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: شورای ترافیک و حمل‌ونقل شهر تهران مصوباتی را برای مدیریت شرایط ترافیکی در آستانه مهرماه به تصویب رساند که از جمله آنها می‌توان به توقف یا تعلیق عملیات عمرانی، توقف برنامه‌ریزی و برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی از یکم تا هشتم مهرماه و شناسایی، بهسازی و ایمن‌سازی فوری نقاط حادثه‌خیز اشاره کرد.

محمدرضا علیمردانی، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز در نشست گفت: سرعت بازسازی و نوسازی تجهیزات ترافیکی طی یک ماه گذشته افزایش یافته و با اجرای این اقدامات، عملیات خط‌کشی معابر با سرعت بیشتری دنبال شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح محدوده کنترل آلودگی هوا گفت: در این محدوده، عوارض مربوط به تردد خودرو‌ها مطابق ضوابط از خودرو‌های مشمول دریافت می‌شود.

همچنین اکبر اختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران با اشاره به بررسی وضعیت ترافیکی پایتخت در سال گذشته، گفت: گره‌های ترافیکی روز اول مهر ماه در تهران سال گذشته شناسایی شدند و در محور‌هایی از محدوده بزرگراه شهید آبشناسان تا بخش‌های مرکزی پایتخت، ترافیک تا ساعت ۸:۳۰ صبح ادامه داشته است.

وی افزود: سال گذشته در روز اول مهر ماه بیشترین حجم ترافیک در مناطق ۱۰، ۳، یک، ۱۴ و ۱۵ بود و نقص فنی خودرو‌ها نیز یکی از عوامل مهم بروز اختلال در جریان ترافیک بوده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ۶۴ درصد موارد نقص فنی مربوط به خودرو‌های شخصی بود.