نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ارومیه گفت: جذب ۶۱ میلیارد تومان با تکیه بر ایمان راسخ خیران و هماهنگی دقیق دستگاه‌های زیربنایی، نه تنها ممکن، بلکه کاملاً تحقق‌پذیر است؛ استان ما می تواند در مسیر خدمت به حرم‌های مطهر، پیشتاز کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ارومیه، در جلسه هیئت امنای توسعه و بازسازی عتبات عالیات با رویکردی اخلاق‌مدار و رسالت‌محور، خطاب به مردم و مسئولان، بر جایگاه معنوی این فعالیت‌ها تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی تعادل میان جمعیت و خدمات را ضروری دانست و اظهار داشت: «ما به‌عنوان پیروان اهل بیت (علیهم‌السلام)، وظیفه داریم با برخورد و عملکرد خود، زینت این مکاتب باشیم تا پرچم حق و عدالت همواره بر فراز هستی برافراشته بماند. در این مسیر، ایجاد تعادل میان جمعیت و پراکندگی شهرستان‌ها و فرآیند جمع‌آوری نذورات برای بازسازی عتبات، نیازمند مدیریت هوشمندانه است.»

حجت‌الاسلام قریشی با تاکید بر ظرفیت بالای استان افزود: جذب ۶۱ میلیارد تومان از کل بودجه در سهم استان آذربایجان غربی، با تکیه بر ایمان راسخ خیرین و هماهنگی دقیق دستگاه‌های زیربنایی، نه تنها ممکن، بلکه کاملاً تحقق‌پذیر است. استان ما پتانسیل این را دارد که در مسیر خدمت به حرم‌های مطهر، پیشتاز کشور باشد؛ لذا از تمامی خیرین دعوت می‌کنم با نیت ارادت و عشق به آل‌محمد (ص)، در پروژه‌های توسعه‌ای عتبات عالیات پای کار باشند. این تنها یک کمک مالی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه زیرساخت‌های معنوی است.