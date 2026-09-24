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روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: آئین پاسداشت شهدای کیش فردا جمعه سوم مهر به میزبانی میدان ساحل برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: آئین پاسداشت شهدای کیش به یاد سلحشوریها و مظلومیت شهید مدافع امنیت، امیرحسین ترکاشوند، ناو سروان شهید امیرحسین شاهرخیان (دلاورمرد ناوشکن دنا) و شهیدان دانشآموز محمد پیریزاده و حنانه مهدیخواه با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان در میدان ساحل کیش برگزار میشود.
مراسم جمعه سوم مهر از ساعت ۲۱:۳۰ و همزمان با دویست و نهمین شب از حماسه خیابان در میدان ساحل برگزار میشود.