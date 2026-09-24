به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان، از ساعت ۹ و ۳۰ روز چهارشنبه اول مهر تا ساعت ۹ و ۳۰ روز پنجشنبه دوم مهر ۱۴۰۵، هندیجان با ۹۰ درصد بیشترین رطوبت نسبی را در میان ایستگاه‌های استان ثبت کرد و پس از آن ماهشهر با ۸۵ درصد قرار گرفت.

همچنین بیشینه رطوبت نسبی در اهواز ۷۹، کشاورزی اهواز ۷۸، رامشیر ۷۵، شوش ۷۱، امیدیه ۷۰، بهبهان ۶۹، گتوند ۶۴، صفی‌آباد دزفول ۶۱، آغاجاری ۶۰، شادگان ۵۱ و آبادان ۴۷ درصد گزارش شد.

شوشتر ۴۳، ایذه و بستان هر کدام ۴۲، رامهرمز ۳۸، لالی ۳۴، هویزه ۳۲، حسینیه ۳۱، مسجدسلیمان ۲۸ و هفتکل ۲۴ درصد رطوبت نسبی را ثبت کردند.

بر اساس این گزارش، دزپارت با ۱۹ درصد کمترین میزان رطوبت نسبی را در این بازه زمانی داشته است.

میانگین رطوبت نسبی ثبت‌شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان در ۲۴ ساعت گذشته ۵۳.۶ درصد اعلام شده است.

تلفن گویای ۱۳۴ هواشناسی خوزستان برای دریافت اطلاعات هواشناسی در دسترس است.