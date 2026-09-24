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تصادف مزدا و تراکتور در جاده مرودشت_پاسارگاد یک مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان مرودشت گفت: گزارشی مبنیبر تصادف یک دستگاه خودرو مزدا با تراکتور در کیلومتر ۱۵ محور مرودشت_پاسارگاد، سه راهی روستای علیا به هلالاحمر اعلام شد.
محمد رفیعی افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر مرودشت با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
او در پایان بیان کرد: این حادثه یک مصدوم مرد ۴۰ ساله به همراه داشت که نجاتگران هلال احمر با حضور در صحنه، با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵، پلیسراه و نیروهای انتظامی، مصدوم را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.