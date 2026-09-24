به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مرودشت گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف یک دستگاه خودرو مزدا با تراکتور در کیلومتر ۱۵ محور مرودشت_پاسارگاد، سه راهی روستای علیا به هلال‌احمر اعلام شد.

محمد رفیعی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر مرودشت با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او در پایان بیان کرد: این حادثه یک مصدوم مرد ۴۰ ساله به همراه داشت که نجاتگران هلال احمر با حضور در صحنه، با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵، پلیس‌راه و نیرو‌های انتظامی، مصدوم را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.