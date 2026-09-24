۴ و ۵ مهرماه؛
گچساران میزبان مرحله استانی مسابقات «میدانیار» شد
معاون هماهنگکننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از رقابت بیش از ۳۰ تیم برتر خواهران و برادران در مرحله استانی «میدانیار» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ زریر فرضیزاده معاون هماهنگکننده سپاه فتح استان در نشست هماهنگی و برنامهریزی مرحله استانی مسابقات «میدانیار» در فرمانداری گچساران گفت: بیش از ۳۰۰ گروه در مراحل مختلف این مسابقات در استان شرکت کردند و پس از برگزاری مرحله شهرستانی، تیمهای برتر برای حضور در مرحله استانی مشخص شدند.
فرضی زاده افزود: بیش از ۳۰ تیم برتر در بخش برادران و خواهران به مرحله استانی راه یافتهاند و این مرحله روزهای چهارم و پنجم مهرماه در گچساران برگزار می شود.
۸۰ درصد زیرساختها آماده است
معاون هماهنگکننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: مرحله استانی از نظر سطح رقابت و کیفیت اجرا با مرحله شهرستانی تفاوت دارد و برخی ارزیابی ها متناسب با سطح استانی تغییر میکند.
فرضیزاده با اشاره به آمادگی گچساران برای میزبانی این رقابتها گفت: حدود ۸۰ درصد زیرساختهای مورد نیاز آماده شده و باید ۲۰ درصد باقیمانده نیز در فرصت محدود پیشرو تکمیل شود.
پیشبینی حضور بیش از ۲۰۰ نفر
فرضیزاده ادامه داد: در مرحله استانی باید علاوه بر ارتقای کیفیت آیتمهای مسابقات، امکانات مربوط به اسکان و پذیرایی نیز پیشبینی شود و حضور بیش از ۲۰۰ نفر در برنامهها مورد انتظار است.
وی گفت: مراسم افتتاحیه مسابقات شب چهارم مهرماه برگزار میشود و شب پنجم مهرماه نیز مراسم اختتامیه، اعلام نتایج و معرفی تیمهای برتر برگزار می شود.
معاون هماهنگکننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: برای مراسم اختتامیه از مسئولان استانی، اعضای شورای تأمین استان، فرمانداران شهرستانها و مسئولانی که در مراحل شهرستانی نقش داشتهاند دعوت میشود.
وی بر ضرورت تکمیل سریع زیرساختهای باقیمانده تأکید کرد و افزود: با توجه به حضور شرکتکنندگان و مهمانان، همه نیازهای مربوط به اسکان، پذیرایی و اجرای مسابقات باید در فرصت باقیمانده آماده شود.