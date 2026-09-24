معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از رقابت بیش از ۳۰ تیم برتر خواهران و برادران در مرحله استانی «میدان‌یار» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ زریر فرضی‌زاده معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح استان در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی مرحله استانی مسابقات «میدان‌یار» در فرمانداری گچساران گفت: بیش از ۳۰۰ گروه در مراحل مختلف این مسابقات در استان شرکت کردند و پس از برگزاری مرحله شهرستانی، تیم‌های برتر برای حضور در مرحله استانی مشخص شدند.

فرضی زاده افزود: بیش از ۳۰ تیم برتر در بخش برادران و خواهران به مرحله استانی راه یافته‌اند و این مرحله روزهای چهارم و پنجم مهرماه در گچساران برگزار می شود.

۸۰ درصد زیرساخت‌ها آماده است

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: مرحله استانی از نظر سطح رقابت و کیفیت اجرا با مرحله شهرستانی تفاوت دارد و برخی ارزیابی ها متناسب با سطح استانی تغییر می‌کند.

فرضی‌زاده با اشاره به آمادگی گچساران برای میزبانی این رقابت‌ها گفت: حدود ۸۰ درصد زیرساخت‌های مورد نیاز آماده شده و باید ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز در فرصت محدود پیش‌رو تکمیل شود.

پیش‌بینی حضور بیش از ۲۰۰ نفر

فرضی‌زاده ادامه داد: در مرحله استانی باید علاوه بر ارتقای کیفیت آیتم‌های مسابقات، امکانات مربوط به اسکان و پذیرایی نیز پیش‌بینی شود و حضور بیش از ۲۰۰ نفر در برنامه‌ها مورد انتظار است.

وی گفت: مراسم افتتاحیه مسابقات شب چهارم مهرماه برگزار می‌شود و شب پنجم مهرماه نیز مراسم اختتامیه، اعلام نتایج و معرفی تیم‌های برتر برگزار می شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: برای مراسم اختتامیه از مسئولان استانی، اعضای شورای تأمین استان، فرمانداران شهرستان‌ها و مسئولانی که در مراحل شهرستانی نقش داشته‌اند دعوت می‌شود.