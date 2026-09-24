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منابع وابسته به دولت صنعا از ادامه حملات عربستان به مناطقی از صعده و تعز یمن خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منابع وابسته به دولت صنعا از ادامه حملات عربستان به مناطقی از یمن خبر دادند.
در حمله جنگندههای سعودی به منزلی در «جبل الازد» در غرب صعده یک زن شهید و یک دختربچه زخمی شد.
همچنین خبرنگار سبا از دو حمله هوایی سعودی به مناطقی از استان تعز در جنوب غرب یمن خبر داد.
خبرنگار سبا گزارش داد که «مران» در جنوب غرب صعده در شمال یمن نیز سه بار بمباران شد.
از سوی دیگر یک منبع نظامی تأکید کرد: به لطف خدا، تجمع نیروها و انبارهای تسلیحاتی نیروهای سعودی در اردوگاههای الطوال هدف قرار گرفت.
این منبع در گفتوگو با خبرگزاری یمن (سبأ) اظهار داشت که این حمله دهها کشته و زخمی از میان سربازان سعودی و سودانی و نیروهای یمنی وابسته به ائتلاف بر جای گذاشت و همچنین موجب آتش گرفتن انبارهای تسلیحاتی نیروهای سعودی در این اردوگاهها شد.
ژنرال یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن چهارشنبه شب اعلام کرد مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش به ۹۸۸ مورد رسیده است.
وی اضافه کرد که حملات هوایی عربستان با استفاده از جنگندههای «F-۱۵» و «تایفون» انجام شده که از پایگاههای «خمیس مشیط» و «طائف» به پرواز درآمدهاند و حملات موشکی نیز از جیزان صورت گرفته است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد حملات هوایی و موشکی عربستان استانهای الحدیده، تعز، البیضاء، مأرب و صعده را هدف قرار داده است.
وی گفت که این حملات هوایی و موشکی به کشته و زخمی شدن شماری از افراد، از جمله زنان و کودکان و همچنین وارد شدن خسارت به تأسیسات غیرنظامی از جمله شبکههای ارتباطی، مدارس، پلها و جادهها و دیگر زیرساختها منجر شده است.