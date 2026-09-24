به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه دومین روز از مسابقات قایقرانی روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا، نمایندگان کشورمان در ماده دو نفره زنان در قایق سنگین وزن که روز گذشته با کسب رتبه دوم در دور مقدماتی جواز حضور در مرحله فینال را کسب کرده بودند، به مصاف رقبای خود رفتند.

در این مسابقه که در منطقه آبی ناکاراگویا برگزار شد، قایق‌هایی از کشور‌های ایران، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام، چین و چین تایپه به مصاف هم رفتند که در نهایت قایق دو نفره ایران با ترکیب کیمیا زارعی و زینب نوروزی با زمان ۶ دقیقه و ۵۵ ثانیه و ۷۸ صدم ثانیه به عنوان قایق دوم از خط پایان عبور کردند و صاحب گردن آویز نقره شدند. در این ماده قایق‌های چین و ویتنام اول و سوم شدند.

تیم دو نفره روئینگ زنان ایران با ترکیب کیمیا زارعی و زینب نوروزی صبح امروز در قایق روئینگ سبک وزن صاحب گردن آویز طلا شده بودند.

مجموع مدال‌های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ دو نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)