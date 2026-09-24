امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پنجاه و پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات اعضای گروهک منافقین

پنجاه‌وپنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۲- ۰۹:۱۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بازتاب سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل متحد
بازتاب سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل متحد
۱۴۰۵-۰۷-۰۱
سوال و جواب‌هایی از جنس معیشت و کالابرگ در حیاط دولت
سوال و جواب‌هایی از جنس معیشت و کالابرگ در حیاط دولت
۱۴۰۵-۰۷-۰۱
سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
۱۴۰۵-۰۷-۰۱
مثل یک سرباز در میدان
مثل یک سرباز در میدان
۱۴۰۵-۰۷-۰۲
خبرهای مرتبط

بازداشت و دادگاهی شدن یکی از سردسته‌های منافقین در پاریس

بازداشت عوامل رژه موتوری منتسب به سازمان منافقین در حوالی کرج

عملیات مرصاد، تجلی اقتدار ملی و شکست تاریخی جریان نفاق و استکبار

پناه دادن به اعضای گروهک‌های تروریستی نقض حقوق بین‌الملل است

برچسب ها: دادگاه رسیدگی به اتهامات ، گروهک منافقین
 