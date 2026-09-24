به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مراسم بهره برداری از این مرکز گفت: این مرکز فوریت‌های پزشکی با ظرفیت ۳۵ تخت گامی مهم برای تسهیل دسترسی مردم مناطق حاشیه‌ای به خدمات درمانی است.

دکتر محمود محمدزاده شبستری اظهار کرد: طرح مرکز فوریت‌های پزشکی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع ساخته شده و با استقرار تیم‌های تخصصی شامل سه متخصص طب اورژانس، پنج پزشک عمومی و بیش از ۴۰ پرستار و نیروی درمانی آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

وی با اشاره به ضرورت توجه به مناطق کم‌برخوردار افزود: با وجود همکاری‌های پیشین بیمارستان امام زمان (عج) در ارائه خدمات سلامت، این منطقه نیازمند تقویت زیرساخت‌های فوریتی است زیرا بسیاری از مردم برای مراجعه به مراکز درمانی با چالش‌های رفت‌وآمد و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل مواجهند که ایجاد این مرکز بخشی از این مشکلات را مرتفع می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر اینکه جنگ و حوادث مختلف مانع از خدمت‌رسانی نشده است، گفت: در سال جاری اقدامات قابل‌توجهی در حوزه سلامت مشهد رقم خورده که افتتاح ۳۳ طرح بهداشتی، درمانی و آموزشی با اعتباری بیش از ۶ هزار میلیارد تومان با حضور وزیر بهداشت و بهره‌برداری از خوابگاه‌های دانشجویی از جمله این دستاوردهاست.

تاکید بر توسعه عدالت در خدمات درمانی

استاندارد خراسان رضوی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت دسترسی عادلانه و سریع به خدمات درمانی بر لزوم تمرکززدایی از مراکز درمانی مشهد و توزیع خدمات درمانی در شرق، غرب، شمال و جنوب شهر تأکید کرد و گفت: توسعه بیمارستان‌ها در حاشیه شهر برای کاهش بار درمانی از مراکز متمرکز ضرورتی انکارناپذیر است.

غلامحسین مظفری با اشاره به اهمیت زمان در خدمات اورژانسی بر لزوم کاهش فاصله میان مردم و مراکز درمانی تأکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت تمرکز خدمات درمانی در مشهد گفت: در حال حاضر بخش عمده بار درمانی استان بر دوش بیمارستان‌های امام رضا (ع) و قائم(عج) است که این موضوع علاوه بر فشار مضاعف بر کادر درمان باعث ایجاد مشکلات ترافیکی در مرکز شهر شده است.

وی اضافه کرد: از این رو توسعه بیمارستان‌ها در شرق، غرب، شمال و جنوب شهر برای توزیع عادلانه خدمات، ضرورتی است که باید با سرعت دنبال شود.

مظفری با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در حوزه سلامت، افزود: اگرچه تجهیزات و ساختمان‌ها حائز اهمیت هستند اما کادر درمان ستون اصلی خدمات درمانی‌اند.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به رویکرد مدیریت استان در اجرای طرحهای عمرانی بر اصل «طرح محور بودن» تأکید کرد و گفت: در مدیریت استان اصل بر به سرانجام رسیدن طرح هاست.

مرکز فوریت‌های پزشکی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) بخشی از طرح بزرگ بیمارستان ۶۱۰ تختخوابی است که چند سال قبل ساخت آن در حاشیه شهر مشهد آغاز شده بود.

مرکز فوریت‌های پزشکی این بیمارستان با وسعت سه هزار مترمربع با ۳۵ تخت به بهره برداری رسید.

سه متخصص طب اورژانس، پنج پزشک عمومی و بیش از ۴۰ پرستار و نیروی درمانی در مرکز فوریت‌های پزشکی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) مستقر هستند.