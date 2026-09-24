معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از آغاز توزیع و عرضه واکسن آنفلوانزای فصلی در داروخانه‌های منتخب استان خوزستان از روزهای ابتدایی مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اهواز، نخستین محموله ۱۱ هزار دوزی واکسن آنفلوانزا به خوزستان با اولویت بیماران خاص، صعب‌العلاج و جانبازان اختصاص یافت.

بر اساس این گزارش با توجه به روند واردات کشوری و طی مراحل قانونی و تخصصی مربوط به فرآورده‌های دارویی مشمول الزامات زنجیره سرد، نخستین محموله واکسن آنفلوانزای سه‌ظرفیتی وارداتی از کشور چین، در داروخانه‌های منتخب استان توزیع و عرضه خواهد شد.

این واکسن، بر اساس نقشه توزیع از پیش طراحی‌شده و با اولویت تامین نیاز بیماران خاص، صعب‌العلاج و جانبازان معزز استان، از طریق داروخانه‌های ارائه‌دهنده خدمات به این گروه‌ها توزیع خواهد شد.

همچنین، به‌منظور تسهیل دسترسی شهروندان و سایر گروه‌های نیازمند دریافت واکسن، داروخانه‌های مستقر در مجاورت کلینیک‌های تخصصی و مراکز اصلی ارائه خدمات تنفسی در شهر اهواز و سایر شهرستان‌های تحت پوشش نیز در اولویت دریافت و عرضه واکسن قرار گرفته‌اند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شهروندان می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی یا مدارک هویتی، با نسخه یا بدون نسخه پزشک، به داروخانه‌های منتخب عرضه‌کننده واکسن مراجعه کنند.

بر اساس اعلام معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، این محموله، نخستین مرحله از برنامه توزیع واکسن آنفلوانزای فصلی در خوزستان است و با ورود محموله‌های بعدی در هفته‌های دوم و سوم مهرماه، دامنه توزیع واکسن گسترش یافته و دسترسی عمومی شهروندان از طریق شبکه گسترده‌تری از داروخانه‌های استان فراهم خواهد شد.

شهروندان می‌توانند برای اطلاع از فهرست داروخانه‌های منتخب عرضه‌کننده واکسن آنفلوانزا و دریافت راهنمایی‌های لازم، با میز خدمت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از طریق شماره ۰۶۱۹۱۰۰۱۰۹۰ (داخلی ۲۶۲ و ۲۶۹) تماس حاصل نمایند.

آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی تنفسی است که معمولا با آغاز فصل پاییز و سرد شدن هوا، احتمال افزایش موارد ابتلا به آن بیشتر می‌شود.

تب، سردرد، بدن‌درد، سرفه، گلودرد و احساس ضعف از علائم شایع این بیماری است و در گروه‌های حساس مانند کودکان خردسال، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌تواند عوارض شدیدتری ایجاد کند.

رعایت بهداشت دست‌ها، تهویه مناسب، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار و واکسیناسیون گروه‌های در معرض خطر از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از آنفلوآنزا به شمار می‌رود.