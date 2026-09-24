به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.معاون هماهنگ‌کننده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: رزمایش جانفدایان کرمان صبح جمعه از ساعت ۸ آغاز می‌شود و مسیر اصلی حرکت از میدان آزادی به سمت بلوار جمهوری اسلامی خواهد بود و از شرکت‌کنندگان درخواست می‌شود برای رعایت تدابیر ایمنی و انتظامی، حتماً از میدان آزادی وارد مسیر رزمایش شوند.

سرهنگ احمد مرادی زاده بیان کرد:علاوه بر مردم ثبت‌نام‌شده در قالب «جانفدایان»، گردان‌های بسیج از جمله گردان‌های امام علی (ع)، بیت‌المقدس، امام حسین (ع)، دسته‌های رزمی و گردان‌های جهادگران عاشورایی نیز در این رزمایش حضور خواهند داشت.

معاون سپاه ثارالله (ع) استان کرمان گفت: افرادی که در قالب «جانفدایان» ثبت‌نام کرده‌اند می‌توانند در محله یا مسجد خود، در قالب گروه‌های خانوادگی و یگان‌های ۵۰ تا ۶۰ نفره یا بیشتر سازماندهی شوند و با نام محله، مسجد یا یکی از شهدای منطقه در رزمایش حضور پیدا کنند.

مرادی‌زاده افزود: جایگاه اصلی رژه و سان در بلوار حمزه پیش‌بینی شده و پس از آن شرکت‌کنندگان می‌توانند از مسیر خیابان هزار و یک شب به سمت میدان کوثر ادامه مسیر دهند. همچنین برای بازگشت شرکت‌کنندگان، در چهارراه شفا امکان استفاده از اتوبوس‌های خط واحد پیش‌بینی شده است.