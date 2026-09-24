مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با توجه به پیش‌بینی افزایش دمای هوا تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال وقوع گرد و خاک در برخی مناطق، بر آماده‌باش کامل نیرو‌های حفاظتی، یگان حفاظت و واحد‌های مرتبط در سطح استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی‌اصغر نیکویی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، روز پنجشنبه گرم‌ترین روز هفته خواهد بود و افزایش دما، همراه با وزش باد، می‌تواند شرایط عرصه‌های طبیعی استان را از نظر احتمال وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌های احتمالی حساس‌تر کند.

وی افزود: به تمامی رؤسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌ها، فرماندهان یگان حفاظت و نیرو‌های حفاظتی ابلاغ شده است با افزایش سطح آمادگی، نسبت به پایش مستمر عرصه‌های جنگلی و مرتعی، به‌ویژه مناطق دارای پوشش گیاهی خشک و نقاط حساس و بحرانی، اقدام کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان تصریح کرد: نیرو‌های یگان حفاظت و نیرو‌های عملیاتی باید در این ایام در آماده‌باش کامل باشند و تجهیزات و امکانات اطفای حریق، خودرو‌های گشت و سایر ملزومات مورد نیاز پیش از وقوع هرگونه حادثه بررسی و آماده بهره‌برداری باشد.

نیکویی همچنین بر تقویت گشت‌های حفاظتی در ساعات گرم روز، شناسایی و پایش نقاط مستعد حریق و افزایش هماهنگی میان شهرستان‌ها، یگان حفاظت و سایر دستگاه‌های امدادی و مرتبط تأکید کرد و گفت: هرگونه مشاهده دود یا حریق در عرصه‌های منابع طبیعی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن گزارش و عملیات مهار و اطفای حریق بدون تأخیر آغاز شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش دما و وزش باد، رعایت الزامات پیشگیرانه در عرصه‌های منابع طبیعی اهمیت بیشتری دارد و انتظار می‌رود تمامی نیرو‌ها ضمن حضور مؤثر در مناطق تحت مدیریت، نسبت به اطلاع‌رسانی و هشدار به جوامع محلی، گردشگران، بهره‌برداران و سایر افراد حاضر در عرصه‌ها نیز اهتمام ویژه داشته باشند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در پایان تأکید کرد: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع استان نیازمند آمادگی مستمر و واکنش سریع است و تمامی نیرو‌های منابع طبیعی، به‌ویژه یگان حفاظت، تا عبور از شرایط پیش‌بینی‌شده، با حداکثر آمادگی در عرصه‌ها حضور خواهند داشت.