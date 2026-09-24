ماموران پلیس شهرستان کهگیلویه آتش نشان شدند
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از اقدام شجاعانه و مسئولانه ۲ پلیس دهدشت در مهار آتش دکل آنتن دهی تلفن همراه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، سردار سهام صالحی فرمانده انتظامی استان گفت: گروه گشت کلانتری ۱۱ حسین آباد در خیابان جمهوری شهر دهدشت در حال گشت زنی بودند که متوجه شعلههای دود و آتش از دکل آنت دهی تلفن همراه شدند.
سردار صالحی افزود: ماموران حاضر در صحنه با توجه به ازدحام جمعیت و شلوغی، بلافاصله با شجاعت و از خود گذشتگی تا رسیدن عوامل آتش نشانی ضمن هوشیاری و تامین امنیت منطقه حریق تا شعاع لازم با استفاده از وسایل و تجهیزات گشتی نظیر کپسول آتش نشانی و ... اقدام به اطفاء حریق نمودند.
وی ادامه داد: شجاعت و از خود گذشتی ماموران در صحنه موجب افزایش اعتماد به پلیس و قدردانی مردم از این نیروها شد.
فرمانده انتظامی استان ضمن تحسین و تقدیر از این اقدام شجاعانه این ماموران وظیفه شناس گفت: این نوع رفتارهای مسئولانه و انسان دوستانه از سوی کارکنان انتظامی نشان دهنده روحیه بالای ایثار و فداکاری است که در کنار اجرای وظایف روزمره خود، در مواقع بحرانی نیز حامی مردم هستند.