فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از اقدام شجاعانه و مسئولانه ۲ پلیس دهدشت در مهار آتش دکل آنتن دهی تلفن همراه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، سردار سهام صالحی فرمانده انتظامی استان گفت: گروه گشت کلانتری ۱۱ حسین آباد در خیابان جمهوری شهر دهدشت در حال گشت زنی بودند که متوجه شعله‌های دود و آتش از دکل آنت دهی تلفن همراه شدند.

سردار صالحی افزود: ماموران حاضر در صحنه با توجه به ازدحام جمعیت و شلوغی، بلافاصله با شجاعت و از خود گذشتگی تا رسیدن عوامل آتش نشانی ضمن هوشیاری و تامین امنیت منطقه حریق تا شعاع لازم با استفاده از وسایل و تجهیزات گشتی نظیر کپسول آتش نشانی و ... اقدام به اطفاء حریق نمودند.

وی ادامه داد: شجاعت و از خود گذشتی ماموران در صحنه موجب افزایش اعتماد به پلیس و قدردانی مردم از این نیروها شد.