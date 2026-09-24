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دریا زرشکی از تیم سنگنوردی کیش در مسابقات کشوری Wave Junior عنوان قهرمانی انفرادی در رده نونهالان A را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات کشوری سنگنوردی Wave Junior با حضور ۱۳۰ سنگنورد از شهرها و استانهای مختلف کشور، به میزبانی بوشهر برگزار شد.
در این رقابتها که در ردههای سنی نونهالان A و B، نوجوانان C و D و زیر ۱۷ سال در دو بخش دختران و پسران برگزار شد، دریا زرشکی، سنگنورد کیش و عضو تیم سنگنوردی کیش، با عملکردی موفق عنوان قهرمانی رده نونهالان A دختران را به دست آورد.
دریا زرشکی در این رقابتها با مربیگری بهنام موسیزاده در جایگاه نخست قرار گرفت.
معراج دهنقره، دیگر نماینده تیم سنگنوردی کیش، در رده نوجوانان D پسران به مقام ششم دست یافت.
ده نقره در این رقابتها با مربیگری رامین جعفری حضور داشت.