به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان قیروکارزین گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی، خانه هلال همیاران سلامت شهر قیر، با همکاری داوطلبان این شعبه، در قالب پویش ارمغان مهر، ۱۶۸ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۳ میلیارد و ۱۶۸ میلیون ریال را به نیابت از ۱۶۸ شهید دانش‌آموز شهید میناب، میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهرستان قیروکارزین توزیع کردند.

ایوب مرزبان افزود: این اقدام با هدف حمایت از دانش‌آموزان و فراهم‌کردن زمینه‌ای برای آغاز سال تحصیلی همراه با امید و لبخند انجام شد تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل کمبود امکانات، از شادی آغاز مدرسه و فرصت تحصیل جا نماند.