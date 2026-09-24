آغاز تجمع بزرگ جانفدایان در فارس
رزمایش بزرگ جانفدا با حضور قشرهای مختلف مردم در سراسر استان فارس آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رزمایش بزرگ جانفدا با حضور قشرهای مختلف مردم در سراسر استان فارس آغاز شد .
این رزمایش در شیراز از میدان آیینی امام حسین (ع) آغاز شده و شرکتکنندگان با حرکت به سمت میدان شهدا و چهارراه پیروزی در برنامههای پیشبینیشده حضور خواهند داشت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه حضور در این مراسم برای همه مردم آزاد است، گفت: هم افرادی که به عنوان جانفدا ثبتنام کردهاند و هم سایر اقشار مردم میتوانند در این رزمایش بزرگ شرکت کنند.
حجتالاسلام ملکمکان ادامه داد: در این مراسم، بخشی از شرکتکنندگان به صورت سازمانیافته مسیر را طی کرده و از مقابل جایگاه رژه خواهند رفت و عموم مردم نیز در قالب راهپیمایی و با اجرای برنامههای فرهنگی، سرود، مداحی و شعارهای انقلابی در این اجتماع حضور خواهند داشت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و شهدا و اعلام حمایت و پشتیبانی از رزمندگان خط مقدم را از اهداف این رزمایش عنوان کرد.