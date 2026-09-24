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با وساطت مسئولان قضایی و صلحیاران شهرستان شادگان، مادر مقتول پس از ۸ سال رضایت خود را نسبت به قصاص قاتل فرزند خود، اعلام کرد و به محکوم علیه فرصت زندگی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان، در پی وقوع یک فقره قتل در سال ۱۳۹۷ در شهرستان شادگان، متهم پرونده که در جریان یک درگیری شخصی و با استفاده از سلاح مرتکب قتل شده بود، پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی، به قصاص نفس محکوم شد.
پس از گذشت ۸ سال از وقوع این حادثه و در حالی که پرونده در مسیر اجرای حکم قصاص قرار داشت، تلاشها برای جلب رضایت اولیای دم با محوریت رئیس دادگستری شادگان و دادستان شادگان و با همراهی یاران صلح و بزرگان و معتمدان محلی آغاز و بهصورت مستمر ادامه یافت.
در نهایت، با برگزاری جلسات متعدد، گفتوگو و پادرمیانی مسئولان قضایی و یاران صلح، تنها ولیدم پرونده که مادر مقتول بود، در جلسه نهایی با گذشت کریمانه از حق قصاص خود صرفنظر و رضایت ثبتی خود را اعلام کرد تا پرونده وارد مرحله جدید رسیدگی قانونی شود.
در حاشیه این جلسه، رئیس دادگستری و دادستان شادگان ضمن قدردانی از گذشت و بزرگواری مادر مقتول، بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش، گذشت و بخشش در جامعه تأکید و نقش بزرگان، معتمدان و یاران صلح را در حلوفصل اختلافات و پیشگیری از تداوم آثار و تبعات ناشی از اختلافات و نزاعها مهم و اثرگذار عنوان کردند.