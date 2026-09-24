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اقشار مختلف مردم ایلام، همزمان با بزرگداشت هفته دفاع مقدس، با حضور در بهشت رضای ایلام به مقام شامخ شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان ادای احترام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در سومین روز از هفته دفاع مقدس، مردم ایلام از اقشار مختلف با حضور در گلزار شهدای بهشت رضای ایلام، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان را گرامی داشتند.
حاضران در این مراسم با قرائت فاتحه، نثار گل و ذکر صلوات، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و بار دیگر با آرمانهای آنان تجدید پیمان بستند.
در این آیین، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان، مسئولان و اقشار مختلف مردمی حضور داشتند و فضای گلزار شهدا آکنده از عطر معنوی شهادت و ایثار بود.
این مراسم در راستای بزرگداشت هفته دفاع مقدس و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد و تا پایان هفته، برنامههای مشابهی در سایر نقاط استان ایلام ادامه خواهد داشت.