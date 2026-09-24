کارشناس هواشناسی مازندران گفت: امروز پنج شنبه تداوم هوای گرم در استان را داریم و از امشب با تغییر سوی جریانات ابرناکی و وزش باد را خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی مازندران گفت: دیروز کلاردشت با ۳۵ درجه گرمترین و امروز صبح بلده با ۱۰ درجه خنکتیرن نقطه استان بود.

غلامپور با بیان اینکه ساری در شبانه روز گذشته بین ۲۰ تا ۳۴ درجه سانتی گراد بوده است افزود: امروز پنج شنبه تداوم هوای گرم در استان را داریم و از امشب با تغییر سوی جریانات ابرناکی و وزش باد را خواهیم داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: از فردا جمعه تا یکشنبه علاوه بر کاهش تدریجی دما، ابرناکی، وزش باد و بارش پراکنده در برخی نقاط استان گزارش شده است.

غلامپور ادامه داد: دوشنبه بصورت موقتی جو صاف و نیمه ابری خواهد بود و سه شنبه نیز آسمان استان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد خواهد بود.

دریا نیز تا عصر امروز موج کوتاه دارد و از امشب مواج می‌شود.