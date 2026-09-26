همراه باگرامیداشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سمیرم گفت:در شب میدان داری مردم سمیرم یادواره سرداران و ۴۰۴ شهید این شهرستان و مراسم گرامیداشت یاد و خاطر رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان را برگزار کردند.

سرهنگ مسلم اسماعیلی افزود: حضور پر شور مردم در تجمعات شبانه و برگزار کردن یادواره و بزرگداشت شهدا نشانگر عشق و علاقه مردم به شهدایی است که جان خود را فدای این کشور کرده‌اند.

‌اسماعیلی بیان کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا و برگزاری مراسم بزرگداشت بدای شهدا انقلاب و نظام اسلامی را زنده نگه می‌دارد.