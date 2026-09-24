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بازتاب گسترده سخنان رئیس جمهور درمیان مردم حاضر در اجتماعات شبانه

رئیس‌جمهور کشورمان در سخنانی قاطع در مجمع عمومی سازمان ملل از حقوق ملت ایران با قدرت دفاع کرد. سخنان رئیس‌جمهور درمیان مردم حاضر در اجتماعات شبانه هم بازتاب گسترده‌ای داشت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۲- ۰۹:۱۰
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، وحدت و انسجام ملی ، سازمان ملل ، رئیس جمهور
 