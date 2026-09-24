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انحراف سواری پراید در محور داراب-بندرعباس دو مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان داراب گفت: گزارشی مبنیبر انحراف از مسیر سواری پراید در کیلومتر ۱۰۲ محور داراب_بندرعباس به هلالاحمر اعلام شد.
محمود حیدری افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلالاحمر داراب با آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
او در پایان بیان کرد: این حادثه یک مصدوم مرد ۴۰ساله و یک زن ۳۵ساله به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و تثبیت صحنه حادثه و انجام اقدامات کمکهای اولیه، مصدومان را برای درمان تکمیلی به بیمارستان شهدای فورگ داراب منتقل کردند.