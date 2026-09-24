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مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزشوپرورش، در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و فرهنگی، بهویژه شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب، بر استمرار برنامههای قرآنی و اقامه نماز جماعت در مدارس تأکید کرد و تبدیل مدارس به کانونهای جوشان معرفت، بصیرت و ذکر الهی را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام میکائیل باقری مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزشوپرورش به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند، مدیران محترم، معلمان عزیز و دانشآموزان سرافراز.
سلام علیکم.
با صلوات بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) و در بهار تعلیم و تربیت و آغاز سال تحصیلی جدید، یاد و خاطره جاودان رهبر شهید و فرزانه انقلاب اسلامی (رضوان الله تعالی علیه) و شهدای گرانقدر کشورمان، بهویژه دانشآموزان و معلمان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب را گرامی میداریم. خون پاک این عزیزان، ضامن بقای ارزشهای الهی و چراغ راهروان طریق حق و حقیقت است.
تقارن بازگشایی مدارس با طنین عطر دلانگیز قرآن کریم و اقامه نخستین نماز جماعت دانشآموزی در چهارشنبهای امام رضایی در سراسر کشور، جلوهای بینظیر از پیوند عمیق نسل آیندهساز میهن اسلامی با سرچشمههای لایزال معنویت و اخلاق است. اینجانب بر خود فرض میدانم مراتب تقدیر و سپاس خالصانه خود را نثار همت همکاران گرامیام در مدارس، ادارات مناطق و ادارات کل آموزشوپرورش استانها نمایم که با تمهید مقدمات شایسته، بستر این جلوهی باشکوه را فراهم کردند .
بیشک، همت والای شما خادمان قرآن، عترت و نماز، بسترساز تربیت نسلی مؤمن، متعهد، پرسشگر و انقلابی در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و در سایهسار توجهات حضرت ولیعصر (عج)، این شور و حضور معنوی، منحصر به روزهای نخستین نبوده، بلکه با برنامهریزی دقیق، مستمر و خلاقانه، در تمامی ایام سال تحصیلی جاری استمرار یافته و مدارس ما به کانونهای جوشان معرفت، بصیرت و ذکر الهی بدل گردند.
توفیق روزافزون، سلامتی و بهروزی همگان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نونهالان عزیز میهن اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
میکائیل باقری
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش