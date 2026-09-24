فاطمه مجلل قایقران روئینگ سوار ایران در ماده تک نفره سنگین وزن دومین مدال خود را به رنگ برنز دریافت کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه دومین و آخرین روز از مسابقات روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا، فاطمه مجلل در قایق روئینگ تک نفره سنگین وزن به مصاف رقبایی از کشور‌های هند، چین تایپه، ازبکستان، چین و فیلیپین رفت و توانست با زمان ۷ دقیقه و ۳۵ ثانیه و ۹۹ صدم ثانیه به عنوان نفر سوم از خط پایان عبور کرده و صاحب گردن آویز برنز شود.

در این ماده قایقرانان چین و ازبکستان اول و دوم شدند.

این دومین مدال فاطمه مجلل در بازی‌های آسیایی ناگویا می‌باشد. قایقران روئینگ ایران صبح امروز در ماده تک نفره سبک وزن صاحب مدال طلا شده بود.

مجموع مدال‌های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ)