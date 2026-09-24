رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک در استان خوزستان از ارسال ۲۲۱ اثر به مسابقه قصه‌نویسی مأموریت ماکان و مشارکت گسترده دانش‌آموزان این شهرستان در این رویداد فرهنگی و محیط زیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یاسر رنجبر اظهار داشت: فرآیند بررسی و گزینش آثار مسابقه قصه نویسی ماموریت ماکان با همکاری واحد تربیت‌بدنی و بهداشت آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک انجام شد و به منظور رعایت عدالت در ارزیابی، تمامی ۲۲۱ اثر ارسالی به صورت جداگانه توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت و بر اساس سهم ۱۰ درصدی تعیین‌شده برای انتخاب آثار برتر، ۲۲ اثر از میان آثار ارسالی به عنوان آثار منتخب شهرستان برای حضور در مراحل بعدی مسابقه انتخاب شد.

رنجبر با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان و دست‌اندرکاران مسابقه، تصریح کرد: فرآیند بررسی آثار طی سه روز و با تلاش تیم‌های تخصصی انجام شد تا ارزیابی آثار با دقت و رعایت عدالت انجام شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک می‌گوید: استقبال دانش‌آموزان این شهرستان از مسابقه قصه‌نویسی مأموریت ماکان نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد‌های خلاق دانش‌آموزان شهرستان در حوزه‌های فرهنگی و محیط زیستی است و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت آموزش و فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان نسل جوان باشد.