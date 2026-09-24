به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در استان فارس از ورود کاروان پویش ملی همکلاسی به شیراز خبر داد و گفت: این پویش با شعار با هم برای ایران به دنبال تأمین یک میلیون و ۶۸۰ هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار کشور است .

پورنورعلی، به اهداف این پویش اشاره کرد و گفت: همکلاسی با شعار «با هم برای ایران» و با هدف تأمین یک میلیون و ۶۸۰ هزار بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار شکل گرفته است. عدد ۱۶۸ در این هدف‌گذاری، یادآور ۱۶۸ کودک شهید میناب است.

مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام استان فارس افزود: این پویش با فراهم کردن امکان مشارکت مردم و گروه‌های مردمی در تأمین و توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر، تلاش می‌کند همراهی عمومی برای حمایت از دانش‌آموزان و آغاز سال تحصیلی را به یک حرکت ملی تبدیل کند.