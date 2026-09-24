معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای جلوگیری از اختلال در پخت نان در فصل زمستان، گفت: بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار استان، تمامی فرمانداری‌ها موظف به برگزاری مانور‌های سوخت دوم و سوم نانوایی‌ها به‌صورت مستمر و هفتگی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عبدالعلی کیان‌مهر در جریان بازدید و حضور میدانی از مانور قطع گاز و راه‌اندازی سوخت جایگزین نانوایی‌ها در شهرستان‌های کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان اظهار کرد: در بازدید‌های انجام‌شده، عملکرد نانوایی‌ها در استفاده از سوخت دوم مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه اکثر واحد‌های بازدید شده از آمادگی لازم برخوردار بودند.

وی افزود: تأکید ما نیز بر این است که تمامی نانوایی‌ها سوخت دوم مورد نیاز خود را پیش‌بینی و ذخیره کنند تا در فصل زمستان وقفه‌ای در روند پخت و تأمین نان مردم ایجاد نشود.

کیان‌مهر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی گفت: وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز برای تأمین حداکثری سوخت مورد نیاز استان‌های شمالی، به‌ویژه گلستان، قول مساعد داده‌اند و در کنار آن، تأمین و توزیع گازوئیل و سیلندر‌های گاز مایع (LPG) برای نانوایی‌ها نیز با جدیت در حال پیگیری است.