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زنگ آغاز سال تحصیلی جدید برای هزاران دانشآموز ایرانی مدارس خارج از کشور به صدا درآمد و بهار علم و دانش با گرامیداشت یاد و خاطره دانشآموزان شهید، بویژه قربانیان جنایت ضدبشری آمریکایی-صهیونی در میناب و لامرد شروع شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، همزمان با آغاز ماه مهر و هفته دفاع مقدس، ۷۱ مدرسه ایرانی در ۳۴ کشور جهان، از جمله مجتمع آموزشی پیام امام (ره) مسکو، که به یادِ نامه تاریخی حضرت امام خمینی (ره) خطاب به دبیرکل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سابق، «پیام امام» نامگذاری شده، بازگشایی شد.
زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در مجتمع آموزشی پیام امام (ره) مسکو با حضور کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران به صدا درآمد.
در این مراسم که با حضور دانشآموزان با ملیتهای مختلف از کشورهای ایران، افغانستان و جمهوری آذربایجان برگزار شد، پیام تصویری رهبر شهید انقلاب اسلامی خطاب به دانشآموزان پخش شد.
سفیر ایران در روسیه در جمع دانشآموزان، اولیاء و معلمان اسن مجتمع گفت: سال تحصیلی جدید را با گرامیداشت یاد دانشآموزان شهید میناب و شهدای لامرد که در حمله شرورترین انسانهای جهان و متجاوزان آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسیدند، آغاز میکنیم و این خاطره تلخ در آغاز سال تحصیلی همراه با ما است.
جلالی با اشاره به پخش تصاویری از سخنرانی رهبر شهید انقلاب در این آیین، خاطرنشان کرد: حرکت جدی در مسیر آموزش و فتح قلههای دانش و جهاد علمی برای ارتقای جایگاه ایران در جهان از نکات مورد تأکید آیت الله سید علی خامنهای بود.
سفیر ایران در روسیه خاطرنشان کرد: حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز روزهای اخیر در پیامی به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاهها نیز همین نکته را یادآور شدند که مسئولیت امروز دانشآموزان و دانشجویان، سعی در مجهز شدن به علم و تقوا، امید و اخلاق، و دانایی و توانایی و زدودن پردههای جهل و تاریکی است تا آنگاه که با شکستن مرزهای دانش و فتح قلّههای پیشرفتسازِ آن، مأموریت تاریخی خود در جهت اعتلاء ایران اسلامی را به انجام برسانند.
جلالی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از تحصیل دانشآموزان از کشورهای منطقه در مدرسه ایرانی مسکو، خاطرنشان کرد: همه ما یک امت اسلامی واحد هستیم که باید در مسیر حفظ و تعالی ارزشهای الهی گام برداریم.
علیرضا شجاعیپور مدیر مجتمع آموزشی پیام امام (ره) مسکو نیز در این آیین گزارشی از روند فعالیتهای این مدرسه ایرانی زیرنظر وزارت آموزش و پرورش ارائه کرد و گفت: تاکنون ۱۰۵ دانشآموز ایرانی و غیرایرانی در این آموزشگاه ثبتنام کردهاند که بیانگر افزایش ۱۰ درصدی آمار جمعیت دانشآموزی در این مجتمع است.
سفیر ایران در روسیه در پایان این آیین با حضور در کلاسهای پایه اول و دوم این مجتمع آموزشی و اهدای شاخه گل، ورود دانشآموزان جدید به فضای مدرسه را به آنها تبریک گفت.
رایزن فرهنگی سفارت ایران در روسیه، جلالی را در این آیین همراهی میکرد.
اظهارات:
۱-کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه
۲-علیرضا شجاعیپور مدیر مجتمع آموزشی پیام امام (ره) مسکو