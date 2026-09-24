

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیر کوه با اشاره به اینکه در عملیات گشت و پایش در مناطق این شهرستان، موفق به شناسایی و توقیف دو گروه شکارچی غیرقانونی شدند گفت: سه قبضه سلاح ساچمه‌زنی به همراه مقداری ادوات و وسایل مورد استفاده برای شکار از این افراد کشف و ضبط شد.

جوان با تأکید بر تداوم گشت‌زنی‌ها در مناطق شهرستان افزود: با شدت بیشتری با فعالیت‌های غیرقانونی در حریم حیات‌وحش برخورد خواهد شد تا از آسیب به اکوسیستم و گونه‌های در معرض خطر در این منطقه جلوگیری شود.