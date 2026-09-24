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بازار مصالح ساختمانی امروز (۲ مهر ۱۴۰۵) با افزایش قیمت برخی انواع میلگرد و کاهش نرخ چند محصول تیرآهن همراه بود؛ سیمان نیز بدون تغییر معامله میشود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ تیرآهن ۱۶ و ۱۸ ذوبآهن اصفهان هر کدام با هزار تومان کاهش، با نرخ ۱۰۸ هزار و ۲۲۰ تومان معامله میشوند.
تیرآهن ۱۴ فابریک فایکو ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان، تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان و تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان قیمتگذاری شدهاند.
همچنین، تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان، تیرآهن ۲۰ آریان فولاد ۸۶ هزار و ۵۵ تومان، تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان و تیرآهن ۲۰ فولاد آریا ذوب ۴۴ هزار و ۴۹۵ تومان خرید و فروش میشوند.
امروز در بازار مصالح ساختمانی، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با ۳۰۰ تومان افزایش، ۸۸ هزار و ۶۴۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار قائم رازی با ۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش، ۹۱ هزار و ۱۸۰ تومان به دست مصرفکننده میرسد.
میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور نیز با هزار تومان افزایش، ۸۵ هزار و ۴۵۰ تومان، میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با ۲ هزار تومان افزایش ۹۰ هزار و ۶۴۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۲ ظفر بناب نیز با ۵۰۰ تومان رشد، ۸۸ هزار و ۹۰ تومان معامله میشود.
براساس این گزارش؛ میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان ۹۰ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۹۰ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت دارد.
همچنین؛ میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوبآهن ۹۷ هزار و ۷۳۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۹۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
براساس این گزارش؛ امروز سیمان پاکتی تهران (عمده) ۲۵۳ هزار تومان، سیمان پاکتی آبیک ۲۵۵ هزار تومان معامله میشود.
سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان ۲۸۹ هزار تومان قیمت دارد.
همچنین؛ سیمان پاکتی کرمان ۲۹۰ هزار تومان، سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان، سیمان پاکتی هرمزگان ۲۵۰ هزار تومان و سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان خرید و فروش میشود.