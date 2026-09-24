کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا تا ظهر امروز نسبتا آرام و بعدازظهر و اوایل شب با افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی متلاطم پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: صبح امروز جوی پایدار و بعدازظهر ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری صبح در سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر و اوایل شب در مناطق دریایی با افزایش باد و در ارتفاعات استان با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: در برخی نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

او افزود: بیشینه سرعت باد در تنگه هرمز در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا یک متر و بیست سانتیمتر خواهد رسید و توصیه می‌شود، شناور‌های سبک و صیادی در زمان هشدار از تردد خودداری کنند؛ و تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان انجام شود.

حمزه نژاد با اشاره به اینکه تداوم این شرایط جوی و دریایی تا روز جمعه در استان پیش بینی می‌شود، گفت: از لحاظ دمایی در این مدت، افزایش نسبی دمای بیشینه ظهر امروز در استان پیش بینی می‌شود.