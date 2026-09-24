هزار و ۲۰۰ ساعت آموزش نظری و عملی تخصصی برای فعالان حوزه گردشگری خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از برگزاری ۲۶ دوره تخصصی با بیش از هزار و ۲۰۰ ساعت آموزش نظری و عملی برای فعالان گردشگری استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

عرب با اشاره به اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی در توسعه صنعت گردشگری گفت: آموزش و ارتقای دانش تخصصی فعالان گردشگری، یکی از الزامات اصلی برای افزایش کیفیت خدمات و ایجاد زیرساخت‌های حرفه‌ای در این حوزه است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در نیمه نخست امسال، در مجموع ۴۲۳ نفر از فعالان، دانشجویان و متخصصان حوزه گردشگری استان در این دوره‌ها شرکت کردند.

عرب با بیان اینکه دوره‌های آموزشی بر اساس نیاز‌های تخصصی بخش گردشگری طراحی و اجرا شده است، گفت: مدیریت مقصد، مهارت‌های تخصصی راهنمایان گردشگری و موضوعات مرتبط با ارائه خدمات حرفه‌ای گردشگری از جمله محور‌های این دوره‌های آموزشی بوده است.

به گفته وی رویکرد ما در حوزه آموزش گردشگری، حرکت از آموزش‌های صرفاً نظری به سمت آموزش‌های کاربردی و مهارت‌محور است تا فعالان این صنعت بتوانند دانش و مهارت‌های خود را متناسب با نیاز‌های روز بازار گردشگری ارتقا دهند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، سرمایه‌گذاری برای آینده گردشگری خراسان جنوبی است و تلاش می‌کنیم با استمرار این برنامه‌ها، زمینه ارتقای توان تخصصی فعالان و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز‌های گردشگران فراهم شود.