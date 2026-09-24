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وضعیت آب و هوای کشور 1405/07/02

سازمان هواشناسی با اشاره به ورود موج بارشی به سواحل شمالی کشور از کاهش دما در پنج استان خبر داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۲- ۰۸:۵۸
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برچسب ها: هواشناسی ، دمای هوا ، وضعیت آب و هوای کشور
 