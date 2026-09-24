پنج طرح بنیاد برکت ،ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در فهرج کرمان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسمیای کرمان، با حضور مهرداد افشار پور مجری بنیاد برکت استان کرمان یک مجتمع نان و ۵ طرح اشتغال زایی دیگر در فهرج به بهره برداری رسید.

افشار پور مجری بنیاد برکت استان کرمان گفت: مجتمع نانوایی در روستای برج اکرم به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید که ۵۰۰ میلیون تومان آن از سوی بنیاد برکت و ۳۰۰ میلیون تومان آن از سوی بخش خصوصی تامین شده است؛ و برای ۷ نفر از بانوان سرپرست خانوار اشتغالزایی شد.

وی افزود:: یک کارگاه تعویض روغنی در روستای رحمت آباد به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید که ۱۵۰ میلیون تومان آن سهم بنیاد برکت و ۲۵۰ میلیون تومان آن سهم بخش خصوصی است.

افشاری پور بیان کرد:یک فروشگاه کفش نیز برای بانوان در روستای رحمت آباد به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

در ادامه این طرح‌ها یک کارگاه خیاطی در روستای برج اکرم با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان نیز به بهره برداری رسید که به گفته افشاری ۱۵۰ میلیون تومان از سوی بنیاد برکت و ۱۵۰ میلیون تومان آن از سوی بخش خصوصی تامین شده است.

مجری بنیاد برکت در استان بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۸۵ طرح در شهرستان فهرج به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.