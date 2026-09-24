به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با همراهی دکتر علی‌ اصغر باقرزاده، نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی و با حضور دکتر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، دکتر جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، دکتر آزاده ناظری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دکتر فرزاد گوهردهی، رئیس اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از پروژه در حال احداث پایگاه اورژانس پیش‌ بیمارستانی کرفون بازدید کردند.

‌این پایگاه با همت و مشارکت خیر سلامت مرحوم رحیم زکریایی در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع در حال احداث است و با پیش‌ بینی پد فرود بالگرد اورژانس، پس از تکمیل به یکی از زیرساخت‌ های مهم ارائه خدمات فوریت‌ های پزشکی در منطقه تبدیل خواهد شد.

‌در این بازدید روند احداث پایگاه، پیشرفت پروژه و الزامات مورد نیاز برای تکمیل و بهره‌ برداری از آن به‌ صورت میدانی بررسی شد.

‌پایگاه اورژانس پیش‌ بیمارستانی کرفون با مشارکت خیرخواهانه مرحوم رحیم زکریایی در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع که برای توسعه خدمات فوریت‌ های پزشکی اختصاص یافته، در حال ساخت است؛ اقدامی ماندگار که سرمایه خیرخواهانه را به زیر ساختی برای حفظ جان و سلامت مردم پیوند می‌زند.

‌از ظرفیت‌ های مهم پیش‌ بینی‌ شده در این پروژه، احداث پد فرود بالگرد اورژانس است؛ زیر ساختی که امکان بهره‌ گیری از ظرفیت اورژانس هوایی در مأموریت‌ های ضروری و زمان‌ محور و انتقال سریع‌ تر بیماران و مصدومان را فراهم خواهد کرد.

‌اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مسئولان حاضر در این بازدید ضمن بررسی ابعاد اجرایی پروژه، در جریان اقدامات انجام‌ شده و نیازهای باقی‌ مانده قرار گرفتند و بر پیگیری الزامات لازم برای تکمیل و بهره‌ برداری از این پایگاه تأکید کردند.

‌تکمیل پایگاه اورژانس کرفون، نمونه‌ ای از هم‌ افزایی نیک‌ اندیشی خیرین سلامت و ظرفیت نظام سلامت است؛ همراهی ارزشمندی که با تبدیل یک اقدام خیر خواهانه به زیر ساختی پایدار، می‌تواند به کاهش زمان رسیدن نیروهای اورژانس بر بالین بیماران و مصدومان و تقویت پوشش خدمات پیش‌ بیمارستانی منجر شود.